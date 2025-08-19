Ladispoli, il 22 agosto l’evento “A Riveder le Stelle”: l’Ottetto vocale di AMAT porta Dante in musica, abbinato alla mostra della Grottaccia per la Biennale della Riviera Romana

Venerdì 22 agosto ore 21,30 Arena – Teatro la Grottaccia

L’Ottetto vocale di AMAT presenta due trittici danteschi a cappella, con musiche di Francesca Lazzeroni e Simone Pugliese ispirate alla Divina Commedia. Un viaggio sonoro che, dal “Bestiario Infernale”, conduce al trittico conclusivo L’Amor che move il sole e le altre stelle, trasformando il caos dell’Inferno in armonia e luce paradisiaca.

Lo spettacolo è abbinato alla mostra della Grottaccia, nell’ambito della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, creando un dialogo unico tra arti visive e musica.

L’Assessore alla Cultura Margherita Frappa: “L’Ottetto vocale di AMAT è un’eccellenza che unisce tradizione e innovazione. La loro musica non è solo esecuzione, ma un viaggio spirituale ed estetico che ci porta dentro l’universo poetico di Dante. Un dono prezioso per la nostra comunità, arricchito dal legame con la mostra della Grottaccia e dalla cornice prestigiosa della Biennale”.