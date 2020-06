Condividi Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, il 18 si riunisce in streaming il consiglio comunale

Il presidente, avvocato Maria Antonia Caredda, informa i cittadini di Ladispoli che è stato convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria di prima convocazione, chiusa al pubblico, ma con diretta streaming a causa del covid-19, per il giorno 18/06/2020 alle ore 21:00 e in seconda convocazione per il giorno 19/06/2020 alle ore 21:00 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno:

1 verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività terziarie e determinazione prezzi di cessione, ai sensi delle leggi 167/62,865/71 e 457/78. Annualita’ 2020

2 addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche irpef – conferma aliquota unica per l’anno 2020

3 approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022.

4 programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2020

5 approvazione nuovo regolamento generale delle entrate comunali

6 nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (i.m.u.): approvazione

7 approvazione aliquote e detrazioni imu per l’anno 2020 (l. 27 dicembre 2019, n. 160)

8 documento unico di programmazione (dup) – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000)

9 approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2020/2022 (articolo 151 del d. Lgs. 267/2000 e articolo 10 del d. Lgs. 118/2011)

10 Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2020

(conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020)

11 societa’ partecipate: definizione degli indirizzi per gli anni 2020 e 2021 in materia di spese di

Funzionamento ex art. 19, d.lgs. 19.8.2016, n. 175