Ladispoli, IC Ilaria Alpi alla Rosa Bianca –

In occasione della giornata mondiale dell’ambiente, le classi 2D e 2E dell’I.C. Ilaria Alpi di Ladispoli hanno trascorso una mattinata all’aperto presso la Polisportiva La Rosa bianca di Cerveteri sempre nell’ambito del progetto “Io mangio sano ” di Scuolambiente. Accompagnati dagli insegnanti e dalle volontarie Leda Bressanello e Tiziana Rossi hanno incontrato Laura, la responsabile della struttura, che li ha guidati, con l’ausilio di ortaggi stagionali e prodotti del territorio, ad approfondire i temi fondamentali inerenti una sana ed equilibrata alimentazione. I ragazzi hanno interagito con Laura parlando delle loro esperienze di alimentazione e di cucina, dimostrando per lo più di avere acquisito i principi di una sana e corretta alimentazione. La visita è poi continuata con una passeggiata all’interno del maneggio dove i ragazzi hanno incontrato dei bellissimi cavalli ed è stato loro spiegato come relazionarsi con gli animali e come sia importante un approccio anche psicologico con essi per instaurare con loro un rapporto di reciproca fiducia e rispetto. Un fatto che ha colpito molto i ragazzi è che alcuni erano stati “salvati” da condizioni di vita precarie. L’attività di oggi ha consentito ai ragazzi di trascorrere delle ore in una realtà particolare in cui hanno potuto apprezzare un esempio di interazione sostenibile tra l’uomo e l’ambiente. Si ringraziano ancora gli insegnanti che hanno aderito al progetto, Laura che ha ospitato l’incontro e le volontarie di Scuolambiente.