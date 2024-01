Ladispoli: i treni fermano al binario 1, stop all’ “attraversamento selvaggio”

Ardita: “Grazie a Striscia la notizia i treni alla stazione di Ladispoli fermano al 1 binario e i pendolari non attraversano più i binari. Speriamo in un altro loro miracolo per fare cessare il treno rumoroso notturno”

Non bisogna mai arrendersi: è la filosofia di Giovanni Ardita, consigliere comunale e delegato emerito ai rapporti con Rfi, che ancora una volta nei fatti trova conferma che il buon operato arriva sempre a dama. “Qualche mese fa – racconta Ardita – stavo seguendo con la famiglia, mentre cenavamo, “Striscia la Notizia” e ad un certo punto la mia Ceci, mia moglie mi fa notare “Giovanni guarda che nel servizio fatto da Striscia sull’attraversamento selvaggio dei pendolari dei binari (https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/stazione-ladispoli-pericolo-attraversamento-binari_483100/) hanno evidenziato un tuo articolo “Ardita denuncia l’attraversamento pericoloso dei binari da parte di pendolari indisciplinati”.

“Da delegato dei pendolari del Comune di Ladispoli, ho dato tanto per il miglioramento di molti servizi: dal restyling della stazione alla riapertura dei bagni della stessa stazione da più di 8 anni che erano chiusi – racconta Giovanni Ardita – alcuni mi dicevano è una battaglia persa, io invece ho continuato e proprio durante il restyling della stazione di Ladispoli avevo rappresentato ai vertici di RFI che l’opera, costata ben 12 milioni di euro, era incompleta senza la realizzazione di un secondo passo utile per le migliaia di pendolari che provenienti da Roma, scendevano a Ladispoli. Moltissimi pendolari, infatti, attraversavano pericolosamente i binari per evitare “l’imbuto” in corrispondenza delle scale per il sottopassaggio, questione di alcuni minuti ma ritenuto dalla gran parte un tempo troppo lungo tanto da convincerli ad effettuare una scelta scellerata, quella di attraversare i binari pur di non attendere il proprio turno in una fila ordinata in direzione del sottopassaggio di collegamento con il centro o le zone residenziali campo sportivo e cerreto”.

“Gli stessi vertici di RFI e Trenitalia sostenevano allora che non era possibile far fermare i treni al binario 1, uscita della stazione, perché binario solo di servizio e non di sosta, soluzione che avevamo proposto per far evitare l’attraversamento selvaggio dei binari. Dopo il bellissimo servizio di “Striscia la notizia” il miracolo: l’ing. Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie, da input di far fermare tutti i treni provenienti da Roma al 1 binario, consentendo così ai pendolari di scendere direttamente in corrispondenza dell’uscita della stazione evitando così l’attraversamento dei binari”.

“Certo che dobbiamo dire “GRAZIE!!!” a Striscia la Notizia che i pendolari non attraversano più pericolosamente i binari, grazie a loro RFI ha trovato un’alternativa di far fermare i treni al binario 1. Ora chiediamo un ultimo miracolo a Striscia la Notizia: fate cessare un altro disagio che attanaglia da anni i residenti delle zone limitrofe alla stazione, ovvero fate spegnere il treno “rumoroso” della notte, che arriva alle 22.30 alla stazione di Ladispoli e riparte alle 7.00 circa di mattina. Ogni notte 8/9 ore di rumore incessante che l’inverno disturba e dalla primavera all’estate non fa dormire nessuno…Solo voi di “Striscia la Notizia” potrete far cessare questo rumore assurdo che toglie il sonno a tutti, bambini e anziani, uomini e donne, e ai lavoratori che la mattina si alzano presto non avendo dormito per il rumore la notte”. Ha dichiarato Giovanni Ardita ex delegato dei pendolari di Ladispoli