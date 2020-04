Condividi Pin 5 Condivisioni

Consiglieri, Assessori e Delegati all’opera per i cittadini bisognosi

Ladispoli, i pacchi alimentari preparati direttamente dall’amministrazione

In questa domenica di quarantena non si ferma la solidarietà a Ladispoli: i membri dell’amministrazione comunale infatti si sono riuniti per preparare i pacchi alimentari destinati alle famiglie bisognose. Nella foto pubblicata dal delegato Miska Morelli si vedono gli Assessori Veronica De Santis, Amelia Mollica Graziano, Lucia Cordeschi e Francesca Lazzeri, assieme al Capogruppo di Cuori Ladispolani Filippo Moretti con guanti e mascherine intenti a chiudere gli scatoloni pronti per inviarli a chi necessita di supporto in questo momento difficile.

Di Alessandro Ferri