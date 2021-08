Tecnici della Flavia Servizi a lavoro a via Ancona angolo via Venezia per riparare il guasto alla condotta idrica che sta causando disagi alle zone circostanti

Ladispoli: guasto alla condotta idrica in via Ancona, disagi in città –

Disagi per i residenti di via Ancona, via Venezia e zone limitrofe. Dai rubinetti scorre poca acqua o per nulla. Tutta colpa di una rottura alla condotta in via Ancona.

Sul posto sono già presenti i tecnici della Flavia Servizi che stanno riparando il guasto. La situazione dovrebbe tornare alla normalità in giornata.

Per consentire l’intervento è stato chiuso il flusso idrico nella zona compresa tra viale Italia e via Flavia, in via Fiume, via Palermo, via La Spezia, via Venezia.