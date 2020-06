Condividi Pin 6 Condivisioni

Sospesa l’erogazione idrica per consentire l’intervento della Flavia Acque

Ladispoli, guasto alla condotta idrica a via Trapani –

Ancora un guasto della condotta idrica in via Trapani, all’altezza dei numeri civici 22 e 23.

Per consentire la riparazione del guasto, i tecnici della Flavia hanno sospeso l’erogazione idrica nella zona compresa tra via Messico e via La Spezia.

Sul luogo sono già a lavoro i tecnici della Flavia Servizi e la conclusione dei lavori è prevista per le 14.