Ladispoli, grazie al contributo di genitori all’Istituto Melone sistemati nuovi banchi inviati dal Ministero

Lo rende noto via social il dirigente scolastico Riccardo Agresti

Grazie al contributo di genitori all’Istituto Melone sistemati i nuovi banchi inviati dal Ministero, lo rende noto via social il dirigente scolastico Riccardo Agresti: “Desideriamo ringraziare i genitori delle classi 4B primaria e 3M secondaria per il prezioso aiuto offerto alla nostra scuola, nel sistemare i numerosi banchi inviati dal Ministero dell’Istruzione nel Plesso Odescalchi e nel Plesso Fumaroli. Un particolare ringraziamento, dunque, va ai signori Andrea Angelelli, Paolo Ciambella, Luca Massenti, Cristian Oddi; Fabrizio Bosco, Enzo Gulli, Fabrizio Spinelli che si sono prodigati per trasportare gli arredi scolastici e a Balduino Rovedi che ha messo a disposizione anche un proprio mezzo di trasporto. Grazie di cuore a questi papà volontari da parte del Dirigente Scolastico, dai docenti e dagli alunni della Melone che da lunedì potranno utilizzare banchi nuovi.”