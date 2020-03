Condividi Pin 53 Condivisioni

Altre persone sono state denunciate dalla polizia locale

Ladispoli, Grando: “sono 6 i positivi in città”

Ladispoli, Grando fa il punto della situazione: ci sono due nuovi contagiati

Mentre si susseguono febbrili i dati sui nuovi contagi, il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando fa chiarezza e aggiorna i cittadini sull’evolversi dell’emergenza.

AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID-19.

CONTROLLI FORZE DELL’ORDINE

Altre tre persone sono state denunciate fino ad ora dalla Polizia locale di Ladispoli nell’ambito dei servizi di sorveglianza organizzati nella giornata odierna.

Ricordo che, in base all’ordinanza del Ministro della Salute, in vigore fino al 25 marzo, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

NUOVO DPCM Riceviamo numerose richieste da parte di cittadini che, a seguito delle dichiarazioni di ieri sera del Presidente del Consiglio, vorrebbero conoscere nel dettaglio le ulteriori restrizioni annunciate dal Governo.

Al momento il DPCM non risulta emanato, né sul sito internet della Presidenza del Consiglio né in Gazzetta Ufficiale.

Vi terremo informati e, come di consueto, diffonderemo tempestivamente tutti i dettagli a decreto pubblicato

NUMERO DI CONTAGIATI All’esito di un confronto avvenuto con la Asl, e dall’esame dell’elenco delle persone sono soggette a misure restrittive che ci è stato fornito, risultano attualmente 6 i casi di nostri concittadini positivi al Coronavirus e complessivamente 78 le persone in isolamento domiciliare.