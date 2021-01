Share Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto il primo cittadino: “A breve nuova vita anche per quelle di viale Mediterraneo e Piazza Matteotti”

Ladispoli, Grando: “Ristrutturata l’area cani di Via Firenze” –

“Dopo quella del quartiere Messico e di Viale Europa, ristrutturata la terza area cani di Ladispoli, quella di Via Firenze.”

A renderlo noto alla stampa il Sindaco Alessandro Grando.

“Abbiamo dato risposta alle richieste dei cittadini di avere uno spazio appositamente destinato più idoneo e adeguato” – ha proseguito il primo cittadino specificando che per il luogo sono state eseguite operazioni di ristrutturazione, messa in sicurezza e stanziamento in bilancio di ulteriori fondi per il completamento ottimale dei lavori.

“A breve – ha concluso il Sindaco Alessandro Grando – sarà ristrutturata anche l’area cani di viale Mediterraneo e quella di Piazza Matteotti”.