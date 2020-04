Condividi Pin 5 Condivisioni

Sottolineatura pubblica del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando per quanto compiuto dall’Associazione per la città e per l’emergenza Covid-19

Ladispoli, Grando ringrazia Associazione Guardie Ecozoofile FareAmbiente – Così il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando da proprio profilo facebook: “Loro sono l’Associazione Guardie Ecozoofile FareAmbiente Ladispoli e di sicuro vi è già capitato di vederli girare per la città con le loro inconfondibili casacche verdi.

Da anni operano sul nostro territorio, collaborando con il Comune in importanti attività come la tutela degli animali, il controllo della corretta attuazione della raccolta differenziata e il supporto alla Polizia locale (nei limiti consentiti dalla legge).

All’inizio dell’emergenza sanitaria li ho inseriti all’intero del Centro Operativo Comunale e da allora non si sono mai fermati, rispondendo presente ad ogni richiesta di intervento:

Consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità agli anziani;

Consegna a domicilio di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà;

Assistenza per disciplinare gli ingressi all’esterno dei supermercati;

Assistenza per disciplinare gli ingressi all’esterno degli uffici postali nelle giornate di erogazione delle pensioni;

Assistenza per disciplinare gli ingressi all’esterno della sede municipale nelle giornate di presentazione delle domande per il contributo in buoni spesa.

Presidio all’esterno dei supermercati nelle giornate di raccolta alimentare.

Lo dico sempre e lo ribadisco: senza il prezioso supporto delle associazioni di volontariato non saremmo stati in grado di attuare, in maniera così efficace ed efficiente, quel servizio di assistenza che deve essere garantito alla popolazione in momenti difficili come questo.

A nome della Città di Ladispoli ringrazio tutti i membri dell’Associazione Fare Ambiente per la generosità, l’altruismo e per il senso del dovere che hanno sempre dimostrato, ora più che mai.

Anche grazie a loro a Ladispoli nessuno viene lasciato solo.”