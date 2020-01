Condividi Pin 1 Condivisioni

Il team marchigiano si prepara nei percorsi del comprensorio

Ladispoli, Grando incontra la squadra ciclistica della Calzaturieri Montegrano

Anche il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando ha fatto gli onori di casa alla Calzaturieri Montegranaro, squadra ciclistica Elite under 23 in ritiro collegiale nella città tirrenica.

Il primo cittadino ha incontrato il team ieri sera, intrattenendosi con lo staff societario di cui fa parte il ladispolano Marco Cacciamani in qualità di team manager.

I corridori sono rimasti entusiasti del clima che si respira nella ridente località romana e dall’organizzazione messa in piedi da Cacciamani.

“Siamo felici che per la seconda volta squadre ciclistiche scelgano la nostra città per il ritiro – ha detto Grando – parte del merito va a Marco Cacciamani il quale si impegna in favore della città con queste iniziative di spessore”.

Il team marchigiano ha cominciato gli allenamenti e i percorsi tra le le colline del comprensorio guidati dal ds Alessandro Cacciamani, giovane dirigente di un club che parte per ben figurare nella stagione che partirà i primi di Marzo Taschin e compagni, dunque, nel nostro territorio si metteranno a dura prova per cominciare la preparazione nel miglior dei modi.

