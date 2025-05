Showcase in piazza Rossellini. L’appuntamento si inserisce nel palinsesto del “Ladispoli Air Show”

Sono lieto di annunciare un evento straordinario, che porterà nel cuore della nostra città una delle artiste più amate e seguite del momento: ANNA.

La “Vera Baddie” della musica italiana sarà protagonista di uno showcase in Piazza Rossellini, sabato 31 maggio a partire dalle ore 22:00.

Con oltre 150 milioni di stream sulle piattaforme digitali, hit da milioni di visualizzazioni e un seguito esplosivo, Anna si è confermata per il secondo anno consecutivo come l’artista donna più ascoltata in Italia.

Ladispoli, Grando: “il 31 maggio arriva Anna”

Il suo tour invernale 2025 nei palazzetti ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa mentre il tour estivo live inizierà a luglio.

Ad aprire e chiudere la serata ci sarà un Dj set con vocalist, che scalderanno l’atmosfera prima e dopo l’esibizione della queen del rap italiano.

Abbiamo voluto fortemente questo evento, pensato principalmente per i giovani, protagonisti della vitalità e dell’energia di Ladispoli, ai quali dedichiamo una serata speciale con una delle artiste più amate della loro generazione.

L’appuntamento si inserisce nel palinsesto del “Ladispoli Air Show”, un weekend ricco di emozioni “tra cielo e musica”, che culminerà domenica 1° giugno con l’attesissimo spettacolo delle Frecce Tricolori sul lungomare Marina di Palo.

Nei prossimi giorni comunicheremo tutte le informazioni utili per la fruizione dell’evento.

Vi aspetto numerosi in Piazza Rossellini il 31 maggio, dalle ore 22:00, per una serata straordinaria insieme ad Anna!

Ad annunciarlo attraverso un post social è il sindaco della città, Alessandro Grando