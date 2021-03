Share Pin 14 Condivisioni

Ladispoli, grande successo per la trentesima edizione del ‘Mare d’Inverno’

Grande successo della trentesima edizione del Mare d’Inverno, l’ormai tradizionale manifestazione nata per ricordare a tutti che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo. Anche se domenica abbiamo dovuto sospendere l’iniziativa per le avverse condizioni meteo siamo pienamente soddisfatti di come è andata la giornata di venerdì 5 marzo, che è stata interamente dedicata agli studenti del Centro Studi Arcadia, istituto da sempre sensibile ad iniziative legate all’ambiente. Inoltre, l’archeologo e docente del centro Studi Arcadia Fabrizio Porcaroli ha illustrato a tutti i partecipanti i siti archeologici intorno alla zona che è stata ripulita.

“Tutto sommato – spiega il presidente di Fare Verde Ladispoli-Cerveteri, Walter Augello – abbiamo trovato l’arenile di lungomare Marina di Palo abbastanza pulito, alla fine sono stati una ventina i sacchi di rifiuti che i ragazzi hanno raccolto, soprattutto nella zona più a sud della spiaggia, vicino al bunker. Il dato allarmante – sottolinea il presidente Augello – è che il rifiuto maggiore che abbiamo raccolto è rappresentato dal polistirolo espanso, materiale formato dall’insieme di molecole di monomeri. Lo stirolo (cioè un

idrocarburo aromatico dato dall’unione di carbonio e idrogeno) che se respirato risulta nocivo”.

Vari test e prove di laboratorio hanno dimostrato che il polistirolo espanso non ha perdita di massa in nessun modo, neanche dopo 30 anni. Fare Verde continua a denunciare il grave fenomeno dell’invasione della plastica che affligge i nostri litorali. Non a caso lo slogan dell’iniziativa è “difendi il tuo mare da un mare di plastica”, tra i vari rifiuti ritrovati,

oltre ad un tappeto di cicche, dobbiamo registrare una tanica ed un bidone pieni di olio per motori, purtroppo parte dell’olio del bidone era stato sversato in mare, un atto riminale

a danno dell’ambiente da parte di qualche imbecille.

“Ringrazio Pamela Agrestini, i ragazzi ed i professori del Centro Studi Arcadia – conclude il Presidente di Fare Verde Ladispoli-Cerveteri – sempre molto sensibili alle tematiche

ambientali, tanto da inserire la nostra manifestazione nel piano formativo della scuola.

Così come ringrazio anche i ragazzi della Foresta che Avanza un associazione ambientalista che sostiene sempre le nostre iniziative. Devo ringraziare Alessandro Botti presidente nazionale di AMI Ambiente mare Italia con cui è nato un fitto e proficuo rapporto di collaborazione per la difesa e la salvaguardia del mare e dell’ambiente.

Anche se lontano è voluto essere con noi anche il surfer e ‘ambasciatore del nostro mare’ Roberto D’amico che dal Costarica ci ha inviato un messaggio di sostegno, anche lui

sempre attento e attivo per quanto riguarda l’inquinamento del mare. Nutrita la presenza dell’amministrazione comunale alla manifestazione, a cui ha partecipato l’assessore alle Attività Produttive e Commercio Francesca Lazzeri, da sempre nostra associata e volontaria, l’assessore all’istruzione Fiovo Bitti ed il Vicesindaco Pierpaolo Perretta”.