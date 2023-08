Ladispoli: giovedì 17 agosto, ore 10:00, al Columbia nuovo appuntamento con NATI PER LEGGERE AL MARE –

“Gentili amici, che bello ieri il Circolino di lettura!“

Dichiarano gli organizzatori in un comunicato, affermando inoltre:

“Abbiamo letto tantissimi libri divertenti: sull’amicizia, sugli animali, sull’ambiente e anche su argomenti di cui di solito non amiamo parlare… è proprio vero che con i libri possiamo affrontare qualsiasi cosa! Che magia la lettura!

Come vi abbiamo già anticipato, Nati per leggere…al mare non va in ferie, quindi Giovedì 17 agosto alle ore 10:00, vi aspettiamo con Loredana Simonetti per Maschere e…mascherine: letture sul carnevale e non solo!

Siete pronti a partecipare?

Genitori!!! Ricordate che il tempo dedicato alla lettura ad alta voce è un momento divertente da trascorrere con i bambini, ma è anche uno spazio condiviso di riflessione, ascolto e amore che avvicinerà voi e i vostri figli e porrà le basi per renderli futuri lettori! La Sala Ragazzi della Biblioteca può sostenervi e aiutarvi in questa attività perché è ricca di libri ed albi illustrati pronti per essere presi in prestito e sfogliati con i vostri piccoli!

Vi aspettiamo giovedì 17 agosto alle ore 10:00 al Columbia Beach!”