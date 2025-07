Protagonista dell’episodio un giovanissimo bagnino, nemmeno diciottenne, che senza alcuna esitazione si è lanciato tra le onde per soccorrere un ragazzo

Le forti mareggiate di questi giorni, il mare agitato e il vento forte hanno reso le condizioni balneari particolarmente pericolose. Proprio in questo contesto, si è registrato ieri nel tardo pomeriggio il primo intervento di salvataggio della stagione sulla spiaggia libera di Ladispoli, tra il Covo e la Baia.

Protagonista dell’episodio un giovanissimo bagnino, nemmeno diciottenne, che senza alcuna esitazione si è lanciato tra le onde per soccorrere un ragazzo in difficoltà in acqua. Il bagnino si trovava sul suo posto di avvistamento, nell’ambito del progetto comunale “Estate Sicura”, quando ha notato il bagnante in pericolo e si è prontamente attivato.