“Sarebbe complicato spiegare come potrebbe allearsi il Pd con personaggi che a pochi km da qui hanno distrutto il Centro sinistra”

Ladispoli, Gino Ciogli a sostegno di Silvia Marongiu sindaca: “Serve chiarezza su eventuali alleanze in caso di ballottaggio”

Il Sindaco che ha rifondato la sua città. Gino Ciogli, Primo Cittadino di Ladispoli dal 1997 al 2007, ha compiuto i passi decisivi per trasformare una località sul mare, sonnolenta nei mesi invernali, in un luogo non più solo di villeggiatura ma residenziale.

Ha puntato allo sviluppo, al potenziamento del patrimonio pubblico che a sua volta ha rivalutato il patrimonio privato a tutti i livelli, sia immobiliare che produttivo/commerciale. All’estero, in alcuni Paesi si usa mettere una targa sulle opere pubbliche col nome dell’amministratore che le ha realizzate, a Ladispoli sarebbe una sfilza infinita a cominciare dall’Area Artigianale, al Centro di Arte e Cultura, al Lungomare riqualificato, solo per citare qualche esempio.

Erano anni di Giunte di Progresso, di “work in progress”, che non si sono arrestati col successore Crescenzo Paliotta nel decennio 2007/2017. Erano Giunte che lavoravano a stretto contatto con la Provincia e la Regione, sia come progettazione che per cogliere le opportunità dei bandi. Oggi “l’erede” politica è la dem Candidata Sindaca Silvia Marongiu che, sorretta da una coalizione di centro sinistra, sfida il Sindaco uscente Alessandro Grando.

“Il consiglio che mi sento di dare a Silvia Marongiu – spiega Ciogli – in questi ultimi giorni di campagna elettorale è soprattutto quello di non farsi coinvolgere dalla propaganda sopra le righe che qualcuno sta conducendo alla sua Sinistra estrema. Ladispoli ha un elettorato che tradizionalmente rifugge le polemiche, gli attacchi personali, i comizi in piazza che incendiano il pubblico con discorsi fuori dal tempo e verbalmente aggressivi”.

“Silvia Marongiu ed il Centro sinistra, – continua l’ex primo cittadino – quello vero, spieghino agli elettori il programma ed i progetti per Ladispoli, mettano in evidenza le differenze sostanziali con il Centro destra, mantengano quella linea di moderazione e rispetto che hanno sempre caratterizzato il Partito democratico ed i suoi alleati da tanti anni. E, soprattutto, siano chiari con gli elettori di Ladispoli per eventuali alleanze in caso di ballottaggio. Sarebbe complicato spiegare come potrebbe allearsi il Pd con personaggi che a pochi km da qui hanno distrutto il Centro sinistra con accuse infamanti rivelatesi poi infondate”.

Di seguito solo alcune delle opere realizzate dal centro sinistra durante le amministrazioni Ciogli e Paliotta.

Scuola via F. Bandiera

” quartiere Miami ( 2 plessi)

” quartiere Cerreto ( 2 plessi)

” quartiere S. Nicola

Ampliamento plesso Via Ghirlandaio

” ” V.Castellammare

Asilo nido quartiere Miami

Centro polifunzionale con mensa

Nuovo Centro Pasti

Strutture per attivita’ di sostegno all’handicap

Creazione della Flavia Acque per la gestione pubblica della rete idrica

Apertura di Farmacie Comunali

Realizzazione lungomare Marco Polo e lungomare Marina di Palo e collegamento con lungomare

centrale con i ponti pedonali sul Vaccino e sul Sanguinara

Rifacimento del lungomare centrale

Rifacimento arredo urbano via Duca degli Abruzzi

Rifacimento arredo urbano degli accessi al mare di via Arenile di Torre Flavia

Rifacimento arredo urbano di Viale Italia

Rifacimento marciapiedi via Trieste

Rifacimento arredo urbano di Piazzale Roma, Piazza del Monumento ai Caduti, Piazza della Vittoria

Arredo urbano di via Claudia

Rifacimento del mercato giornaliero

Rifacimento arredo urbano e marciapiedi di via Palo Laziale

Pista ciclopedonale via Claudia- Torre Flavia

Pista ciclopedonale Marina di Palo- Piazzale della stazione di Palo

Opere di difesa dall’ erosione a Torre Flavia, Litorale Ladispoli nord, S. Nicola

Creazione di Piazza De Michelis

Realizzazione secondo Cavalcaferrovia viale Europa – via Sironi

Acquisizione dell’ edificio dell’ ex Consorzio Agrario e delle aree circostanti

Realizzazione del Centro di Arte e Cultura

Realizzazione dell’Auditorium Massimo Freccia

Acquisizione Sala Rossellini

Acquisizione Castellaccio dei Monteroni

Illuminazione della pista ciclabile Palo- S.Nicola

Ampliamento dell’ impianto di depurazione

Acquisizione area verde viale Mediterraneo

Acquisizione locali per Servizi Sociali a via Pisa

Realizzazione rete di videosorveglianza

Sistemazione e recinzione giardini pubblici viale Europa- viale America

Realizzazione edificio per Centro di Aggregazione Giovanile di viale Mediterraneo

Sistemazione a giardino area inizio via Palo Laziale

Attuazione della raccolta differenziata

Realizzazione Centro Servizi della N.U.

Realizzazione nuova Isola Ecologica

Nuovo asfalto delle strade del Cerreto

Sistemazione dell’ area archeologica della Grottaccia

