Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, Forza Italia: “L’HUB vaccinale di via Trapani grande successo per l’amministrazione Grando”

Renio VALLE, Commissario di Forza Italia Ladispoli dichiara: “Il nuovo centro vaccinale di Via Trapani di Ladispoli sarà di grande utilità per i cittadini che possono guardare con serenità al futuro. Naturalmente un importante ringraziamento va al Sindaco Grando che con la sua lungimiranza ha messo a disposizione i locali, al Delegato alla Sanità Pasquale Raia sempre operativo per le iniziative di utilità per i cittadini, alla Asl che oltre al centro della Casa della Salute ha autorizzato anche questo di Via Trapani, e alla Protezione Civile per il supporto logistico”.

Marco PENGE, Delegato ai Rapporti Istituzionali per Forza Italia, dichiara: “Un primo importante passo per il ritorno alla normalità della nostra città e di questo dobbiamo ringraziare il Sindaco Grando e il Delegato alla Sanità Pasquale Raia per la dedizione con cui si sono dedicati su questo importante e sentito tema della vaccinazione nonchè per l’ottima organizzazione.

Naturalmente un ringraziamento alla Asl, al personale medico e infermieristico e alla Protezione civile sempre operativa. L’On. Alessandro BATTILOCCHIO, F.I., aggiunge: “i miei vivissimi complimenti al Sindaco Grando e al Delegato alla Sanità Pasquale Raia per le capacità dimostrate al fine di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio. Sicuramente il centro vaccinale messo a disposizione dal Comune potrà dare sollievo a tutti i cittadini che vogliono tutelarsi in questo periodo di pandemia. Importante ringraziamento alla Asl, al personale medico e infermieristico e alla protezione civile per il loro fattivo operato”.