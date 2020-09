Ladispoli, Forza Italia augura un buon inizio di anno scolastico

Share Pin 1 Condivisioni

Il messaggio del commissario Renio Valle

Lunedi’ 14 parte il nuovo anno scolastico e noi come Forza Italia Ladispoli facciamo i migliori auguri a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, ai genitori che dovranno essere parte attiva, ai docenti, al Personale scolastico e ai Dirigenti scolastici che hanno svolto un grande lavoro per una partenza senza problemi.

L’apertura di un nuovo anno scolastico è sempre un momento importante ed emozionante perché trasmette speranza nel futuro di tutti gli studenti che ogni giorno vivono la bellissima avventura della formazione e dell’educazione e soprattutto diventa un importante esperienza di vita sociale. I giovani studenti saranno protagonisti della società che verrà e che sara’ cambiata dalla conoscenza che hanno accumulato nel corso degli anni trasformandola nella competenza utile al mondo del lavoro.

E’ chiaro che dallo scorso anno scolastico la vigilanza è sicuramente aumentata e per questo nuovo anno potranno subentrare delle difficoltà ma siamo fiduciosi che saranno risolte nel miglior modo possibile se si seguiranno alla lettera tutte le indicazioni previste dal Ministero dell’Istruzione e a seguire dall’amministrazione del Sindaco Grando che come comunicato sulla stampa ha dotato gli Istituti comprensivi di locali adeguati.

Sarà sicuramente un anno impegnativo da tutti i punti di vista sia per lo studio che per la sicurezza rispetto al Covid-19 per cui noi come partito ci faremo portavoce presso l’amministrazione comunale e presso il Parlamento, con il nostro deputato di Collegio On. Battilocchio, delle eventuali istanze degli studenti, dei genitori e del personale scolastico al fine di trovare la migliore soluzione alle problematiche che potrebbero sorgere.

Per indirizzare qualunque comunicazione, proposta e istanza abbiamo attivato una casella di posta elettronica che potrà essere utile: [email protected] .

Il Commissario di Forza Italia Ladispoli

Renio VALLE