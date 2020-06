Condividi Pin 9 Condivisioni

La nota del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando riportata dal proprio profilo social. “Quelle che vedete pubblicate sono analisi di campioni prelevati il 10 giugno”

Ladispoli, fontana Piazza delle Sirene. Grando: “Le analisi di Flavia continuano a dare risultati conformi alla legge” – Così il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando dal proprio profilo social: “Le analisi commissionate dalla Flavia Servizi sulla fontanella pubblica di piazza delle Sirene, eseguite da un laboratorio accreditato, continuano a dare risultati assolutamente conformi ai parametri di legge per quanto riguarda la qualità dell’acqua erogata.

Quelle che vedete pubblicate sono analisi di campioni prelevati il 10 giugno, ovvero il giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il campionamento da parte della Asl, che ha poi segnalato un superamento del valore coliformi.

Come potete vedere tutti i parametri risultano essere nei limiti previsti dal decreto legislativo 31/2001, compresi i coliformi.

Alla luce di questi risultati potrei revocare oggi stesso l’ordinanza di non potabilità, ma a scopo precauzionale attenderò l’esito delle ulteriori analisi sui campioni di acqua che sono stati prelevati questa mattina, congiuntamente, dalla Asl e da due laboratori accreditati per conto della Flavia Servizi.

Una volta ricevuto il responso, in caso di ulteriore esito favorevole, si procederà alla revoca dell’ordinanza di non potabilità per piazza delle Sirene e per le vie limitrofe.”