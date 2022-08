Ladispoli – Fiumicino: in stato di ebbrezza usano violenza nei confronti dei Carabinieri: in due finiscono in manette

Non conoscono sosta le attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e dei Comandi dipendenti in coincidenza della settimana di Ferragosto: i Militari, ottemperando alle direttive del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, hanno ulteriormente incrementato le attività di controllo del territorio anche nella settimana della nota ricorrenza festiva, particolarmente sentita nei Comuni che affacciano sul litorale nord della Provincia. In questo senso, il Comando della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia ha impiegato oltre 80 Militari, da Ladispoli a Civitavecchia, con un unico obiettivo: garantire la sicurezza di vacanzieri e residenti sotto ogni profilo.

Intensissima è stata infatti l’attività di contrasto all’ormai noto fenomeno della mala movida: sono stati infatti oltre 50 gli interventi svolti nelle notti di venerdì e di sabato per musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica. Nel corso delle proprie attività i Militari hanno poi arrestato 2 persone in altrettanti differenti circostanze, nonché denunciato a piede libero 4 persone nell’ambito delle attività di controllo alla circolazione stradale.

In particolare, le persone finite in manette, residenti a Fiumicino e a Ladispoli, già note alle forze dell’ordine per le proprie vicissitudini giudiziarie, in stato di palese ebbrezza, hanno usato violenza nei confronti dei Militari intervenuti e cercato di sottrarsi alle operazioni di controllo e compiuta identificazione, ingaggiando una colluttazione fino al loro contenimento, effettuato anche mediante l’utilizzo dei lanciatori di spray al peperoncino in dotazione.