Share Pin 12 Condivisioni

Ladispoli, fiamme nella cucina del ristorante giapponese: domata dai Vigili del Fuoco

Stamattina i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono stati allertati causa fuoriuscita di fumo da un ristorante giapponese sito presso il comune di Ladispoli, in via La Spezia.

I VVF giunti sul posto ed entrati nel locale, hanno subito individuato la presenza di fiamme nella cucina dell’attività, originatesi probabilmente per cause elettriche. Il focolaio aveva prodotto un ingente quantitativo di fumo e calore, poiché sviluppatosi in ambiente chiuso e privo di aerazione (locale chiuso durante la notte). I VVF dopo aver estinto le fiamme, hanno provveduto all’evacuazione dei fumi e del calore, impedendo al Fuoco di propagarsi al resto del locale.

Nessun ferito. Sul posto anche i Carabinieri.