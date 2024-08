Ladispoli, festa dell’accensione ai campetti di Via Firenze

Venerdi sera sui campi di basket all’aperto di Via Firenze si e’ svolta la prima partita in notturna a tutto campo tra due selezioni di ragazzi Under15 e 17 autonomamente organizzata e gestita da un gruppo di tifosi e appassionati della Pallacanestro Dinamo Ladispoli.

Sui campetti che lo scorso anno l’Amministrazione Comunale ha reso maggiormente fruibili installando nuovi tabelloni e canestri, che a Giugno sono stati ulteriormente abbelliti da una privata cittadina (Luisana Leone) che ne ha ridipinto il fondo, e sui quali da pochissimi giorni e’ stato ripristinato l’impianto di illuminazione, si sono affrontati in una gara forse fin troppo agonistica per quello che era lo spirito della serata circa 30 ragazzi che per un paio d’ore, fino alle 23, in uno scenario alquanto suggestivo, si sono divertiti e fatto divertire il pubblico presente. Queste le parole dell’organizzatore, nonche’ coach per una notte di uno delle due squadre, Gianfranco Pagliaroli: “Emozionarsi a 60 anni come un bambino non ha prezzo, e stasera per me e’ stata una serata magica. Ringrazio tutti gli intervenuti, gli atleti, i bambini che nell’altro campo si sono scatenati, i genitori, i dirigenti Dinamo che sono venuti a trovarci e a salutarci con affetto… Ringrazio anche tutti i Delegati allo Sport del Comune per avermi supportato e sopportato in questi giorni, in particolare il mio amico Fabio Ciampa; e’ stata una bella festa, la rifaremo, promesso”.

Festa dell’Accensione… alla fine si potrebbe anche definire come un esempio costruttivo di dialettica cittadini/amministrazione, forte sinergia tra volontari tenaci e tecnici preposti, che certamente arricchisce una comunità.