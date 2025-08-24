Ladispoli, Fargnoli sul raid contro l’auto medica del 118: “Attaccare un mezzo destinato a salvare vite umane significa colpire l’intera comunità”

Ladispoli, atto vandalico contro l’automedica del 118

Abbiamo già parlato stamattina del grave episodio di vandalismo che ha visto prendere di mira, a Ladispoli, un’auto medica del 118. Potete leggere il nostro articolo qui.

Un episodio gravissimo perché incomprensibile. A chi potrebbe venire in mente di mettere fuori uso, anche se solo temporaneamente, un auto medica?

Ne riparliamo perché, dopo questo episodio di vandalismo contro l’auto medica del 118, l’assessore comunale Gabriele Fargnoli interviene richiamando la città alla responsabilità collettiva. “Quando si amplifica una sensazione di pericolo diffuso e che inquieta la collettività molto spesso questi sono i risultati. Andrebbe fatta una profonda riflessione, a prescindere dall’episodio specifico, perché il clima di tensione non fa bene a nessuno.”

Le parole dell’assessore arrivano a poche ore dall’episodio e ribadiscono la necessità di abbassare i toni e proteggere i presidi che garantiscono soccorso e sicurezza a tutti.

Fargnoli, infatti, rimarca la funzione essenziale del servizio di emergenza: “Il 118 rappresenta la prima risposta nelle situazioni di emergenza, un presidio di sicurezza e tutela della salute. Attaccare un mezzo destinato a salvare vite umane significa colpire l’intera comunità.”