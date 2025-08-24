AVIS Ladispoli, raccolte ben 30 sacche di sangue nonostante il caldo. Prossima donazione il 13 settembre
L’emergenza sangue, si sa, non va mai in vacanza. Neanche quando è agosto, e fa molto caldo. Ma grazie ai tanti donatori che si rendono sempre disponibili, non ci va neanche la raccolta di sangue all’AVIS Comunale di Ladispoli.
Anche oggi nei locali della sede AVIS posti in via Vilnius 5, c’erano molti donatori già prima delle 7:00. Alla fine della giornata, sono state raccolte ben 30 sacche di sangue.
Un buon risultato come ha sottolineato il Presidente dell’Avis di Ladispoli, Salvatore Vernata. Presente, come sempre, insieme ai suoi collaboratori e al personale medico. Pronti tutti, nessuno escluso, a regalarti un sorriso o una battuta.
Oggi tra i donatori, un ospite di eccezione: l’ex giocatore della Fiorentina e della Nazionale, Marco Nappi
La prossima raccolta, sempre a via Vilnius 5, si svolgerà sabato 13 settembre.