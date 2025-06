Ladispoli, Estate alla Grottaccia: arte, musica e spettacolo per valorizzare il talento del territorio

Prenderà il via giovedì 19 giugno la nuova edizione della rassegna culturale estiva presso l’area della Grottaccia, che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla fine di agosto con serate di musica, danza, teatro e spettacolo dal vivo.

Un ricco calendario che si affiancherà agli eventi in programma nella centrale piazza Rossellini, diventando parte integrante della stagione estiva organizzata dall’Amministrazione Comunale.

Anche quest’anno la rassegna sarà realizzata in collaborazione con l’associazione “La Valigia dell’Attore”, che ha già contribuito in maniera significativa alla fase propedeutica del progetto e curerà l’organizzazione e il coordinamento delle varie serate.

“Siamo certi che, come nelle edizioni precedenti, saprà offrire un lavoro professionale, puntuale e appassionato, rappresentando un prezioso punto di riferimento per tutte le realtà artistiche e culturali coinvolte – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Margherita Frappa.

Siamo soddisfatti del lavoro di programmazione svolto e siamo certi che la rassegna alla Grottaccia replicherà il grande successo di pubblico della scorsa estate. Un progetto pensato non solo per offrire serate di intrattenimento di qualità, ma anche per dare spazio alle scuole di musica, danza, canto e teatro del nostro territorio, che rappresentano una straordinaria fucina di giovani talenti e una risorsa preziosa per la nostra comunità”.

La rassegna si conferma quindi un’opportunità concreta per promuovere le realtà artistiche locali, sostenere il percorso di crescita delle nuove generazioni e favorire la partecipazione attiva alla vita culturale della città.

“Mi auguro – conclude l’Assessore – che i cittadini partecipino numerosi, sostenendo i nostri giovani artisti e contribuendo a rendere speciale anche quest’estate. Colgo l’occasione per augurare a tutti una felice estate, all’insegna della bellezza, della condivisione e della cultura”.