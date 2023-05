Ladispoli, esce dal supermercato con il carrello senza pagare: «Non mi ero accorta dell’assenza della cassiera» –

Guai con la Polizia di Ladispoli per una giovane donna di 27 anni, di Roma: motivo? Era uscita dal supermercato con il carrello della spesa pieno senza pagare.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso all’interno del Supermercato M.A. di Via dei Garofani angolo Via Settevene Palo.

A chiamare gli agenti è stata la direttrice dell’esercizio quando la donna, cercando di non destare attenzioni, stava cercando la via d’uscita dalla struttura commerciale come se nulla fosse, per poi essere bloccata dal personale del supermercato.

All’interno del carrello vi erano generi alimentari per un valore complessivo di oltre 250 euro, e quando gli agenti sono arrivati sul posto la situazione che avevano davanti ai loro occhi era quella della 27enne in attesa di conoscere il suo destino e una ricostruzione dei fatti da effettuare.

Secondo le informazioni raccolte dai poliziotti, infatti, la donna ha fatto la spesa normalmente finché non si è presentata alla cassa optando per una corsia ritenuta in quel momento incustodita.

Curiosa la motivazione che ha addotto alle forze dell’ordine quando le è stato chiesto di spiegare il suo agire: «Non mi ero accorta che non ci fosse la cassiera, così sono passata».

Portata in Commissariato, per la donna è scattata la denuncia per furto aggravato e la restituzione al supermercato del maltolto.