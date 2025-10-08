Il nuovo portale racconta la prima edizione della mostra internazionale d’arte cinematografica in programma da ottobre a dicembre 2025

Ladispoli, è online il sito ufficiale del Roberto Rossellini Film Festival

di Marco Di Marzio

È online il nuovo sito dedicato al Roberto Rossellini Film Festival, la mostra internazionale d’arte cinematografica che si terrà a Ladispoli da ottobre a dicembre 2025. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli, celebra uno dei maestri assoluti del cinema mondiale a 48 anni dalla sua scomparsa e nell’80° anniversario del capolavoro “Roma, città aperta”.

Il portale, accessibile all’indirizzo www.rossellinifilmfestival.it, racconta la nascita di un progetto culturale dal respiro internazionale. Come ha dichiarato l’assessore Margherita Frappa in un comunicato diffuso nei giorni scorsi, si tratta di “un atto di coraggio culturale” che restituisce al cinema la sua funzione etica e civile, invitando le nuove generazioni a riscoprirne il valore come strumento di libertà e coscienza.

Il Festival prevede un concorso internazionale per lungometraggi, cortometraggi e documentari, retrospettive dedicate al Neorealismo, masterclass e incontri con autori e studiosi, e il prestigioso “Rossellini Award – Città di Ladispoli”.

Un evento che unisce passato e futuro, consolidando il legame tra Ladispoli, Roma e il mondo nel segno dell’eredità rosselliniana.