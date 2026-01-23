“Ladispoli e il Terzo Settore rischiano di perdere il loro cuore solidale”

Il Circolo Sinistra Italiana: “Una cancellazione che mette a rischio servizi e cittadinanza attiva”

“La recente determinazione della Regione Lazio del 29 dicembre scorso, che ha disposto la cancellazione di oltre 2.600 enti dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), colpisce duramente la città di Ladispoli dove la cancellazione di numerose associazioni, nate e con sede legale nel nostro territorio, per mere formalità burocratiche rappresenta un fatto di estrema gravità. Prima della loro cancellazione è mancata una verifica della loro effettiva operatività, in considerazione del fatto che il tessuto associativo costituisce un pilastro fondamentale della vita democratica e la politica dovrebbe sostenere e non ostacolare la cittadinanza attiva”.

Così Circolo Sinistra Italiana Ladispoli – AVS “Mahsa Amini” in una nota stampa.

“Tra gli enti esclusi – si legge nella nota – figurano numerose associazioni locali che da anni operano nei settori del volontariato, della protezione civile, della cultura, dello sport e dei servizi sociali, garantendo servizi essenziali alla cittadinanza. Una cancellazione automatica, basata esclusivamente su inadempienze burocratiche, rischia di interrompere attività fondamentali e di penalizzare realtà radicate e riconosciute sul territorio”.

“Sul tema è intervenuto anche il Centro servizi volontariato regionale (CSV), che ha evidenziato come molte delle cancellazioni riguardino enti pienamente operativi, spesso realtà di piccole dimensioni, che hanno incontrato difficoltà legate alla complessità degli adempimenti richiesti dal RUNTS. Chiediamo con forza che il Comune di Ladispoli intervenga immediatamente presso la Regione Lazio affinché vengano sospesi gli effetti del provvedimento e attivate procedure rapide di verifica e riesame delle posizioni delle associazioni coinvolte, garantendo continuità ai servizi e tutela al patrimonio associativo locale”.

“Non si tratta di semplici adempimenti amministrativi, ma di persone e comunità che ogni giorno beneficiano del lavoro del Terzo Settore. Confondere errori formali – chiosa la nota – con l’assenza di operatività significa colpire ingiustamente uno dei motori sociali più importanti della nostra città”.