Ladispoli, domani sospensione idrica

Disponibile un servizio di autobotti
Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, lunedì 30 marzo dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Ladispoli.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- via dell’Acquedotto Statua, via delle Carciofete, via Casal dei Venti, via Olmetto, via degli Ulivi, via dei Faggi, via dei Noci, via dei Mandorli, via Procoio di Ceri, via Aurelia, zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso: via Acquedotto Statua angolo via delle Carciofete, via Procoio di Ceri angolo via dei Mandorli.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.