Francesca Lollobrigida, dopo Milano-Cortina 2026 il Campidoglio celebra la campionessa ladispolana

Ancora un altro riconoscimento per la ladispolana Francesca Lollobrigida. Questa volta non ricevuto su un podio di un Olimpiade o di una gara internazionale, ma in Campidoglio, a Roma. Venerdì è stata premiata con una targa per la sua straordinaria impresa alle ultime Olimpiadi invernali. Come tutti ricorderete, a Milano-Cortina 2026 la campionessa del pattinaggio di velocità ha vinto ben due ori. Il primo nei 3000 metri, il 7 febbraio, con record olimpico. Il secondo nei 5000 metri, il 12 febbraio. Una doppietta che l’ha fatta entrare nella storia del pattinaggio di velocità azzurro.

In Campidoglio, Francesca Lollobrigida è stata ricevuta dal sindaco Roberto Gualtieri, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l’assessore Alessandro Onorato. Che le hanno consegnato un omaggio floreale, la targa della città per la sua carriera e per i due ori conquistati a Milano-Cortina 2026. Un riconoscimento sicuramente meritato. Perché non stiamo parlando soltanto di una campionessa che ha vinto. Stiamo parlando della prima italiana capace di conquistare due titoli olimpici individuali in questa disciplina. Nata a Frascati, ma residente a Ladispoli, atleta dell’Aeronautica Militare, Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina che va oltre il risultato sportivo.