Ladispoli, domani Pascucci chiude con il concerto di Paolo Belli

Appuntamento sul lungomare Marina di Palo dalle ore 21.00

Venerdì 10 giugno, alle 21.00, Paolo Belli&Band in concerto sul lungomare Marina di Palo per Alessio Pascucci sindaco.

Il famoso musicista si esibirà durante l‘evento di chiusura di quella che è stata una campagna elettorale bellissima, vissuta tra la gente per scambiare e raccogliere idee in una maratona di incontri tra i quartieri di Ladispoli. Ospiti di rilievo, musica, esibizioni dal vivo ci hanno accompagnato in queste settimane in cui, per le piazze e le strade della città, abbiamo raccontato la nostra visione di Ladispoli e illustrato un programma che la proietta nel futuro.

Ora ci siamo, mancano solo pochi giorni alla concreta possibilità di cambiare le cose e rendere possibile l’impossibile. Non possiamo fermarci proprio ora.

Per questo siete tutt* invitati venerdì 10 giugno presso il lungomare Marina di Palo alle ore 21.00 per assistere al concerto di un grandissimo artista stimato a livello nazionale: Paolo Belli & Band.

Alle 22.30 intervento del candidato sindaco Alessio Pascucci che illustrerà la visione di una Ladispoli inclusiva, sostenibile e libera spiegando come, insieme, possiamo renderla possibile.

Messaggio elettorale autogestito: committente Roberto Voccia