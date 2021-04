Share Pin 1 Condivisioni

L’app della ditta che si occupa del servizio di raccolta rifiuti va a sostituire quella precedente “Eco Point”

Ladispoli: discariche abusive, nell’app Tekneko arriva la sezione per segnalarle

La città balneare saluta “Eco Point“, l’app presentata dall’amministrazione comunale a giugno 2018 e che oltre a tenere informati i cittadini sul calendario di raccolta differenziata, dello spazzamento delle strade consentiva anche la segnalazione di discariche abusive, e accoglie l’app Tekneko.

E anche nell’app, approdata in città, ora arriva la sezione dove poter segnalare la presenza di discariche abusive sul territorio.

La società che gestisce il servizio di igiene urbana, infatti, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha voluto rispondere al crescente problema dell’abbandono dei rifiuti nelle aree verdi o più nascoste della città.

Come avviene in molte città del Lazio i cittadini molto spesso si ritrovano a segnalare e a denunciare via social la presenza di discariche abusive in città.

Da qui l’idea di aggiungere la sezione nell’app della ditta.

Ogni utente dovrà scaricare l’app sul proprio telefonino e registrarsi, comunicare con pochissimi passaggi a Tekneko dove ha trovato i rifiuti abbandonati e di che tipologia di rifiuto si tratta.

“Un altro passo in avanti – hanno spiegato – per dare risposte ai cittadini e insieme tutelare l’ambiente”.

