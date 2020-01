Condividi Pin 0 Condivisioni

La mamma Lucia Cordeschi aggiorna sulle condizioni del figlio

La mamma Lucia Cordeschi aggiorna sulle condizioni del figlio

Ladispoli, “Daniele è molto contento per l’affetto ricevuto” – Buonasera a tutti, per ora non ci sono novità; attendiamo di essere trasferiti di reparto e li’ decideranno cosa fare; grazie infinite a tutti per tutto ciò che state organizzando per lui , quando e’ semicosciente gli facciamo vedere tutto ed e’molto contento dell’affetto che gli state dimostrando; speriamo che tutto si risolva presto e possa tornare nella sua città con tutti i suoi amici prima possibile. Grazie infinite a tutti.