Ladispoli, dalla Regione 121mila euro per le spiagge libere. Perretta: “I comuni vanno sostenuti nella gestione del demanio”

Centoventuno mila euro a Ladispoli per la sicurezza sulle spiagge libere. È questa la somma stanziata dalla Regione Lazio che con delibera di Giunta ha approvato i finanziamenti per i Comuni del litorale: 3 milioni di euro, esattamente la metà rispetto al 2020. Sul finanziamento interviene il vicesindaco e assessore al demanio del comune di Ladispoli, Pierpaolo Perretta.

«Ringraziamo la Regione per il sostegno che anche quest’anno è riuscita a dare sia pur dimezzato. I Comuni vanno certamente sostenuti nelle attività di gestione del demanio marittimo e delle spiagge libere».

Il vicesindaco ricorda infatti come dei proventi elargiti alle amministrazioni comunali non rimane nulla in cassa nonostante le stesse vengano «gravate da oneri di gestione che rappresentano costi, in termini di lavoro e risorse, di una certa rilevanza».

E in tal senso il vicesindaco non può che riconoscere «alla Regione Lazio la sensibilità di venire incontro a tali esigenze che, però, avrebbero bisogno di aiuti più importanti e

strutturali».