Ladispoli, dal 14 al 16 luglio modifiche alla viabilità per lavori sulla ferrovia Roma-Civitavecchia –

Ladispoli, dal 14 al 16 luglio modifiche alla viabilità per lavori sulla ferrovia Roma-Civitavecchia

Si comunica che, a causa di lavori di sostituzione e manutenzione straordinaria alle infrastrutture ferroviarie da parte di Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Roma-Civitavecchia, dalle ore 00,00 del giorno 14 luglio alle 24:00 del 16 luglio 2023 la sosta e la fermata (con rimozione forzata) e la circolazione di tutti i veicoli è regolata come segue:

• Via Amalfi, divieto di fermata ambo i lati (con esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari);

• Via Amalfi, senso unico di circolazione in direzione Via Taranto;

• Piazzale Roma divieto di sosta (lato sinistro direzione Via Taranto), dall’intersezione con il Viale Italia fino all’intersezione con Via Spinelli (con l’esclusione dei bus navetta autorizzati per il trasporto dei pendolari;

• Via Spinelli, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via Taranto;

• Viale Italia, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con P.le Roma;

• Via Taranto, dall’intersezione con Via Spinelli fino all’intersezione con Via Cagliari, divieto di fermata su ambo i lati;

• Piazzale Roma senso unico di circolazione in direzione Via Taranto.

Lo rende noto il Comune di Ladispoli dal proprio profilo Facebook.