Ladispoli da film, l’auto sbanda e salta la recinzione che delimita la Palude di Torre Flavia

Il racconto

Ladispoli, l’auto sbanda e salta la recinzione della Palude di Torre Flavia – Incidente alquanto particolare quello avvenuto oggi a Ladispoli. L’auto è volata scavalcando la recinzione che delimita la strada dalla Palude di Torre Flavia. Il conducente a bordo però non ha riportato serie conseguenze, comunque trasportato al pronto soccorso. L’autista stava percorrendo Via Fontana Morella verso Ladispoli quando, nell’affrontare la curva avrebbe perso il controllo della sua Y10. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Civitavecchia sono intervenuti per i rilievi. Poi durante la mattinata sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Ladispoli con un carro attrezzi per rimuovere la vettura distrutta dallo schianto.

Foto di Luigi Cicillini – pubblicata sul sito di Centro Mare Radio