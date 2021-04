Share Pin 6 Condivisioni

Firmata ordinanza dal sindaco Grando

La stagione balneare ha ufficialmente inizio questo sabato, 1° maggio, e come già specificato dalla Regione Lazio, sta ora ai singoli comuni stabilire le modalità e i tempi per far partire le attività balneari.

Il sindaco di Ladispoli ha firmato una ordinanza che regolamenta la stagione che si apre domani e si chiude il 30 settembre.

Di seguito il pdf con tutte le regole disciplinate: