Ladispoli, crolla tettoia in via Palermo:

VVF e Polizia Locale sul posto

Paura a Ladispoli per il crollo improvviso di una tettoia di un forno situato in via Palermo.

Intervenuti subito sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Immediato anche l’intervento della Polizia Locale che sta procedendo a regolarizzare la viabilità.

Non sembrano esservi persone rimaste coinvolte.