Share Pin 6 Condivisioni

Ladispoli, Cordeschi: “Sportello antiviolenza di genere baluardo per arginare sopraffazioni”

“I dati riguardanti la segnalazione di episodi di violenza sulle donne durante il 2020 confermano che occorre tenere sempre alta la guardia e potenziare le strutture dove le persone in difficoltà possono rivolgersi con la certezza di ottenere aiuto. In questa ottica lo Sportello contro la Violenza di Genere “Donne In Cerchio” di Ladispoli, attivo nel territorio dal 2015 e gestito dalla Cooperativa Sociale Luogo Comune, rappresenta un prezioso punto di riferimento”.

Ladispoli, Cordeschi: “Sportello antiviolenza di genere baluardo”

A parlare è l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi, che ha rinnovato l’invito a rivolgersi alla struttura di Ladispoli senza rimanere in silenzio davanti agli episodi di violenza fisica e psicologica.

“Lo Sportello contro la Violenza di Genere – prosegue Cordeschi – offre un servizio telefonico di accoglienza dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, al numero 389 0921510. L’accoglienza allo Sportello si svolge il mercoledì pomeriggio dalle 13,00 alle 16,00 ed il venerdì mattina dalle 9,00 alle 13,00. Il mercoledì mattina è dedicato ai colloqui di psicoterapia. I cittadini possono usufruire di colloqui di accoglienza, orientamento, psicoterapia e consulenze legali; riunioni di equipe e di rete, coordinamento tecnico. Programmazione e organizzazione delle accoglienze e delle psicoterapie via telefono e sull’agenda elettronica di Donne in Cerchio. Le persone che si rivolgono alla struttura spesso sono indirizzate dagli uffici servizi sociali sia di Ladispoli che Cerveteri che operano a stretto contatto con i Servizi Sanitari della ASL Roma 4 e con le Forze dell’Ordine”.