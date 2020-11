Share Pin 1 Condivisioni

Seconda convocazione per il primo dicembre

Ladispoli, convocato Consiglio Comunale per il 30 Novembre –

Il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta pubblica (chiusa al pubblico in presenza, ma con diretta streaming a causa del covid-19) per il giorno 30/11/2020 alle ore 21:00

Una seconda convocazione è prevista per il giorno 01/12/2020 alle ore 21:00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

Il Consiglio Comunale che si terrà presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo, (con l’obbligo di indossare le mascherine sanitarie e mantenere le distanze) si riunisce per discutere i seguenti argomenti:

1 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONE

2 ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2020/2022 ED EQUILIBRI AI SENSI DEL TUEL 267/2000

3 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – CAUSA DI RUSSO/SPIRIDIGLIOZZI – ESPROPRIO AREA PDZ FASCIA AURELIA

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Maria Antonia Caredda