Sospesi gli straordinari dopo la rottura avvenuta al tavolo tra organizzazioni sindacali e amministrazione comunale per i dipendenti del settore idrico

Ladispoli, convocata la commissione consiliare sullo stato di agitazione dei lavoratori di Flavia –

La commissione consiliare urgente sullo stato di agitazione dei dipendenti del settore idrico della Flavia Servizi si farà.

A richiedere un incontro urgente della commissione erano stati tutti i consiglieri comunali d’opposizione che volevano vederci chiaro sulla situazione relativa al servizio idrico, dopo l’annuncio da parte dei sindacati dell’indizione dello stato di agitazione dei lavoratori e della sospensione degli straordinari.

Decisione presa dopo la rottura avvenuta al tavolo tra sindacati e comune.

Dal canto suo l’assessore al bilancio Claudio Aronica aveva spiegato come già da dicembre, comune e management di Flavia Servizi, avessero proceduto all’attivazione di tavoli di confronto con tutti i dipendenti, “assistiti naturalmente – aveva sottolineato – dalle organizzazioni sindacali, rappresentando la critica situazione della partecipata, chiedendo uno sforzo anche da parte loro per mettere in sicurezza i conti aziendali”.

Uno sforzo che sarebbe consistito nel sospendere una serie di voci di ‘integrazione salariale’ che vengono corrisposti a una parte dei dipendenti in forza alla Flavia”.

Ma i dipendenti del settore idrico non ci stanno e così i sindacati hanno deciso di abbandonare la trattativa annunciando lo stato di agitazione.

Ed è proprio qui che i consiglieri di minoranza tutti hanno chiesto la convocazione urgente della commissione consiliare così da fare luce su questa situazione.

L’appuntamento al palazzetto comunale è stato fissato per il 5 marzo nel primo pomeriggio.