Ladispoli, contributo libri di testo e sussidi didattici digitali anno scolastico 2024-2025: la domanda entro il 31 agosto 2024

Lo dichiara il Comune di Ladispoli dal proprio profilo Facebook, affermando inoltre:

“Si ricorda che c’è tempo fino al 31 agosto per presentare la domanda per accedere al contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo ed inoltre dei dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi digitali o notebook per l’anno scolastico 2024/2025 in favore degli alunni residenti nel Lazio, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/1998.

Possono accedere al suddetto contributo gli studenti e le studentesse che sono residenti nel Comune di Ladispoli, frequenteranno nell’anno scolastico 2024/2025 gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari, appartengono a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad € 15.493,71.

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata al: Comune di Ladispoli – Ufficio Pubblica Istruzione – Piazza Falcone, n. 1 -00055 Ladispoli – e trasmessa, entro e non oltre 31 agosto 2024 a pena di esclusione, tramite PEC al seguente indirizzo: [email protected] o a mano al Protocollo generale dell’Ente. La domanda deve essere presentata per singolo beneficiario e non può riguardare più alunni cumulativamente.

Si precisa che i giustificativi di spesa ovvero le fatture elettroniche, nel caso di acquisto ritardato dei libri di testo, possono essere trasmessi al Comune di Ladispoli entro e non oltre il 31 ottobre 2024, compilando l’apposito modulo al quale è obbligatorio allegare, pena l’esclusione della domanda, la lista fornita dalla scuola con l’indicazione dei libri di testo, dei dizionari, dei libri di lettura consigliati dalla scuola stessa.

Per avviso, modulo, modulo B https://www.comunediladispoli.it/contributo-libri…/notizia“