Ladispoli, conferite le deleghe ai consiglieri comunali

Pubblicato il decreto di conferimento delle deleghe ai consiglieri del comune di Ladispoli. Sono 12 i nuovi delegati

L’amministrazione del comune di Ladispoli ha pubblicato il decreto, di seguito riportato, con il quale vengono attribuite le deleghe ai consiglieri comunali del Grando bis. Nello specifico i nuovi delegati saranno 12:

Renzo Marchetti si occuperà di Efficientamento energetico, mentre Franca Asciutto sarà responsabile dell’abbattimento barriere architettoniche. Delega al Personale, Servizio idrico integrato, Tutela e valorizzazione delle oasi naturalistiche per Franco Moretti; Pierpaolo Peretta sarà delegato alla Polizia locale, Pianificazione territori costieri, Portualità e Diportismo.

A Manuela Risso vanno i Servizi Demografici, Servizi Anagrafici e Stato Civile, Riccardo Rosolino si occuperà di Politiche Giovanili. Ferdinando Cervo ottiene la delega per la Promozione del Territorio e Emiliano De Simone quella al Censimento e gestione del patrimonio comunale.

Lorena Panzini ricoprirà diverse mansioni: Rapporti con il quartiere Monteroni e campagne; Organizzazione attività e funzionamento del Palazzetto dello Sport comunale; a

Sabrina Fioravanti tocca la delega all’Edilizia Residenziale Pubblica e rapporti con l’Ater.

Pasquale Monaco sarà delegato alla Digitalizzazione dell’archivio comunale, Ufficio Relazioni con il Pubblico; infine Marco Penge prende la delega a Volontariato e Associazionismo; Partecipazione e reti sociali.

Decreto di conferimento:

Ravvisata la necessità di conseguire un maggior presidio sull’attuazione delle scelte programmate dell’Amministrazione Comunale, in risposta ai reali bisogni della comunità locale, in considerazione del particolare valore strategico che l’Amministrazione attribuisce a tali materie;

Avvertita, pertanto, come indispensabile l’esigenza di affidare a soggetti specifici un incarico fiduciario per l’elaborazione degli indirizzi dell’Amministrazione sulle problematiche inerenti la materia citata; Visto il disposto di cui all’art. 26, lettera t), del vigente Statuto Comunale, in base al quale il Sindaco può attribuire deleghe ed incarichi a consiglieri comunali o anche a cittadini estranei al Consiglio per attività che comportino una specifica esperienza e competenza professionale;

Ladispoli, conferite le deleghe ai consiglieri comunali

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/06/2022 “Elezioni comunali dell’12 giugno 2022 – esame della condizione degli eletti convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali a norma del capo II – titolo III – Dlgs. n. 267/2000 (art. 41, 1°comma).”

Precisato che:

-il Consigliere delegato ha compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza;

-per lo svolgimento dei suddetti compiti non è dovuto al Consigliere comunale alcun compenso poiché i Consiglieri comunali hanno diritto esclusivamente al gettone di

presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale;

-l’incarico ha durata di un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento, può essere revocato in qualsiasi momento e comunque ha una durata massima non

superiore al mandato del Sindaco;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Di delegare ai Consiglieri Comunali, con decorrenza dalla data di notifica, le deleghe

di seguito trascritte:

Renzo Marchetti: Efficientamento energetico;

Franca Asciutto: Abbattimento barriere architettoniche;

Filippo Moretti: Personale, Servizio idrico integrato, Tutela e valorizzazione delle oasi naturalistiche;

Pierpaolo Perretta: Polizia locale, Pianificazione territori costieri, Portualità e Diportismo;

Manuela Risso: Servizi Demografici, Servizi Anagrafici e Stato Civile;

Riccardo Rosolino: Politiche Giovanili;

Ferdinando Cervo: Promozione del Territorio;

Emiliano De Simone: Censimento e gestione del patrimonio comunale;

Lorena Panzini: Rapporti con il quartiere Monteroni e campagne; Organizzazione attività e funzionamento del Palazzetto dello Sport comunale;

Sabrina Fioravanti: Edilizia Residenziale Pubblica e rapporti con l’Ater;

Pasquale Monaco: Digitalizzazione dell’archivio comunale, Ufficio Relazioni con il Pubblico;

Marco Penge: Volontariato e Associazionismo; Partecipazione e reti sociali.

I Delegati svolgeranno i rispettivi incarichi avendo cura degli interessi di carattere Istituzionale nelle materie indicate, in stretto rapporto con il Sindaco a cui riferiranno periodicamente sullo stato di attuazione dei programmi;

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile dell’Area I per i conseguenti

adempimenti; Il presente provvedimento è pubblicato sull’Albo pretorio online; Il presente provvedimento è notificato tramite messo comunale ai Consiglieri delegati in elenco sopra citati.