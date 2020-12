Share Pin 4 Condivisioni

Ripristinato il flusso idrico

Ladispoli, conclusi i lavori sulla condotta in via Trieste

Si sono appena conclusi i lavori di riparazione del guasto sulla condotta idrica in via Trieste, nel tratto compreso tra via Napoli e via La Spezia a Ladispoli, dove sono intervenuti i tecnici di Flavia Servizi.

Il flusso idrico è stato ripristinato.

Si pregano gli utenti di fare scorrere un pochino l’acqua prima di utilizzarla.