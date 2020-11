Share Pin 19 Condivisioni

“Si uniranno ai 30 carabinieri e 40 finanzieri che già controllano la città”

Ladispoli, Commissariato di Polizia: “Ospiterà 58 poliziotti. Operativo da inizio 2021”

Durante la trasmissione Cambia il Mondo su Centro Mare Radio il sindaco Alessandro Grando ha illustrato grandi novità relative al commissariato di Polizia.

“Grazie a questa amministrazione che ha messo a disposizione, a titolo gratuito, un immobile in via Vilnius e grazie al lavoro svolto quando Matteo Salvini era ministro dell’interno, siamo riusciti a portare a Ladispoli un commissariato distaccato e indipendente.

“La novità, di questi giorni, è che c’è stato un decreto del capo della polizia Gabrielli nel quale viene definito l’organico del nuovo commissariato”.

“Il commissariato – spiega Grando – sarà composto da 58 unità che si aggiungono ai 30 carabinieri e ai 40 finanzieri in forza nella città. Siamo in attesa che la prefettura prenda in carico l’immobile e abbiamo già scritto la convenzione a titolo gratuito e fatto opere esterne di adeguamento. Siamo pronti a consegnarlo così potranno entrare e fare altri lavori di adeguamento. Il Covid19 ha un po’ rallentato i tempi, ma siamo convinti che entro i primi mesi del 2021 dovrebbe essere operativo”.