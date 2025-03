Fondamentale il defibrillatore di una struttura sportiva nelle vicinanze

Ladispoli, colto da infarto

Domenica 2 marzo a Ladispoli è accaduto qualcosa di bello. Spesso nei giornali leggiamo notizie di incidenti, e non sempre con un lieto fine, ma stavolta è diverso.

Durante una passeggiata nella pineta di Ladispoli, in una splendida mattina di marzo 2025, un uomo si è sentito male e si è accasciato a terra, colpito da un infarto. Fortunatamente, in quel momento passava un infermiere fuori servizio, istruttore di BLS, che è riuscito a salvargli la vita.

Ladispoli, colto da infarto in strada viene salvato da un infermiere

“Le manovre manuali come il massaggio cardiaco -ha dichiarato l’infermiere- possono allungare il momento ma è solo il defibrillatore che in certi casi può fare la differenza, come nel caso dell’altra mattina a Palo in cui poi il battito è tornato. La soddisfazione più grande è che ho saputo dai medici del Gemelli che questa persona si è svegliata e piano piano dovrebbe recuperare proprio grazie al tempismo, questa procedura può salvare una vita. Sono infermiere da 12 anni, a breve sarò in servizio al San Camillo, ma da 7 dirigo questi corsi e insisto: chiunque può partecipare alle lezioni”

Grazie anche al supporto di un defibrillatore presente nel Centro Sportivo Gabbiano, situato nelle immediate vicinanze della pineta, il gesto di questo professionista ha avuto un impatto straordinario. Il cuore dell’uomo ha ripreso a battere e, poco dopo, è arrivata un’ambulanza per trasportarlo in ospedale.