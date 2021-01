Share Pin 55 Condivisioni

La struttura era aperta per consentire gli allenamenti degli atleti a livello agonistico, come previsto dai Dpcm

Ladispoli: chiusa una palestra per cluster covid

Ladispoli: cluster covid, chiusa palestra –

Chiusa una palestra di Ladispoli causa cluster covid.

Secondo quanto trasmesso dalla Asl Roma 4 al Comune di Ladispoli, sono risultati positivi 15 ragazzi che stavano frequentando la palestra per svolgere allenamenti agonistici, come consentito dai Dpcm.

Vista la situazione, l’azienda sanitaria ha proposto al primo cittadino di disporre la chiusura della palestra in questione fino alla chiusura del cluster e all’avvenuta garanzia della ripresa in sicurezza delle attività permesse dai Dpcm in essere, come si evidenzia dall’ordinanza di chiusura firmata dal sindaco Grando e pubblicata sull’albo pretorio.