Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota del Comitato Spontaneo per la Metanizzazione del Quartiere Cerreto

Ladispoli, cittadini rivendicano il metano al Cerreto

Ladispoli, cittadini rivendicano il metano al Cerreto – Siamo arrivati al 2020 ma qui, nel quartiere Cerreto della città di Ladispoli, ancora non abbiamo il metano diretto nelle nostre case.

Notizie, informazioni, smentite si susseguono da decenni, non ultima la notizia che ne garantirebbe l’arrivo entro un anno e mezzo.

BASTA!

Le varie amministrazioni che si sono succedute non hanno risolto nulla.

Dapprima le colpe erano del consorzio, poi del comune di Civitavecchia, poi ancora dei cittadini.

BASTA!

I residenti del quartiere Cerreto questa volta non stanno al gioco dello scaricabarile e pretendono azioni e soluzioni immediate.

Gli esborsi economici dei residenti, negli anni, sono stati esagerati, cercando la migliore soluzione per sopperire alla mancanza del metano: impianti a pellet, pannelli solari, pompe di calore, bomboloni gpl e, non ultimi, coloro che hanno deciso di affidarsi all’impianto gpl dell’Eni, che hanno ricevuto bollette per centinaia e centinaia di euro.

BASTA!

Non siamo più disposti a finanziare i fornitori che hanno sempre approfittato di questa situazione!

Non siamo più disposti a dover sopportare altri inverni pagando bollette salate!

Abbiamo perciò deciso di costituire un nuovo comitato al fine di porre fine a questa odissea.

Invitiamo tutti i cittadini a visitare la nostra pagina Facebook www.facebook.com/MetanoCerreto/ e a condividere idee e proposte che presenteremo alla nostra amministrazione comunale.

Nelle prossime settimane proporremo un incontro tra cittadini e ovviamente avremo bisogno della partecipazione di tutti, per farci sentire una volta per tutte.