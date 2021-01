Share Pin 7 Condivisioni

Lo storico locale della stazione spegne i fornelli

Ladispoli: chiude “Da Alfredo”, colpa della crisi causata dal covid

L’emergenza coronavirus e le varie restrizioni del Governo per contenere il diffondersi del contagio continuano a mietere “vittime” tra le attività commerciali.

In questi mesi, purtroppo, in tutta Italia, sono state diverse le attività che hanno chiuso i battenti. Senza incassi o con incassi limitati a causa di coprifuoco e limitazioni di orario per poter esercitare, non tutti sono riusciti a far fronte alle spese.

Una situazione drammatica che riguarda da vicino anche la città balneare. Accanto alle richieste triplicate da parte delle famiglie dei buoni spesa per poter mettere insieme il pranzo con la cena, ora c’è anche chi purtroppo non ha potuto altro che prendere una sofferta decisione: chiudere i battenti.

E’ il caso di “Da Alfredo”. Dopo più di 30 anni il ristorante nei pressi della stazione ferroviaria di Ladispoli, cessa la sua attività.

“Quest’anno – hanno scritto i gestori sui social – ci ha davvero messo al tappeto e, dopo un’attenta analisi, abbiamo compreso quanto sia importante, a volte, fermarsi prima che sia troppo tardi”.

“Siamo comunque carichi di energia positiva per affrontare quello che ci aspetterà, e siamo pronti a raccogliere tutto ciò che di buono ci riserverà il futuro!”

“Un grazie speciale va a tutti voi che, durante questi anni, ci avete sostenuto ed incoraggiato con la vostra fedeltà a dare sempre di più!”

“Speriamo, con tutto l’amore e la passione racchiusi nei nostri piatti, di avervi trasmesso quel qualcosa in più, e di aver lasciato in voi un ricordo unico ed indimenticabile”.

